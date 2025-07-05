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«Шарлотт» подписал Сиона Джеймса – 9,97 млн за 4 года

«Шарлотт» подписал контракт с новичком.

«Хорнетс» и атакующий защитник Сион Джеймс (22 года, 198 см) договорились о 4-летнем контракте на 9,97 миллиона долларов.

Джеймс был выбран под 33-м номером на драфте этого года. 

В прошедшем сезоне NCAA Джеймс выступал за университет Дьюк, набирая 8,6 очка, 4,2 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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