«Шарлотт» подписал Сиона Джеймса – 9,97 млн за 4 года
«Шарлотт» подписал контракт с новичком.
«Хорнетс» и атакующий защитник Сион Джеймс (22 года, 198 см) договорились о 4-летнем контракте на 9,97 миллиона долларов.
Джеймс был выбран под 33-м номером на драфте этого года.
В прошедшем сезоне NCAA Джеймс выступал за университет Дьюк, набирая 8,6 очка, 4,2 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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