Ник Смит считается кандидатом на обмен из «Шарлотт»

Разыгрывающий может сменить команду.

По информации HoopsHype, руководители команд НБА считают 21-летнего Ника Смита вероятным кандидатом на обмен из «Хорнетс».

«Шарлотт » столкнулись с переизбытком игроков задней линии после того, как выбрали на драфте Кона Книппела и Сиона Джеймса, приобрели Коллина Секстона и Пэта Коннотона в результате обменов, переподписали Тре Мэнна, а также добавили свободного агента Спенсера Динуидди.

Смит был выбран «Хорнетс» под 27-м номером на драфте-2023. В прошлом сезоне он принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 9,9 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи за 22,8 минуты на паркете.