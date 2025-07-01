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«Милуоки» обменяет Пэта Коннотона и два пика 2-го раунда в «Шарлотт» на Василие Мицича

«Милуоки» отправил Пэта Коннотона в «Шарлотт».

«Милуоки» и «Шарлотт» договорились об обмене, в результате которого сербский разыгрывающий Василие Мицич (31 год, 195 см) перейдет в «Бакс».

«Хорнетс» получат атакующего защитника Пэта Коннотона (32 года, 196 см) и два драфт-пика второго раунда (2031, 2032), принадлежащих «Пистонс».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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