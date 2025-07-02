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Тре Мэнн вернется в «Шарлотт» и подпишет контракт на 3 года и 24 миллиона долларов

«Хорнетс» вернут Тре Мэнна.

24-летний разыгрывающий (191 см) временно вышел на рынок свободных агентов, но продолжит выступление за прежний клуб.

Стороны подпишут контракт на 3 года и 24 миллиона долларов.

Мэнн боролся с воспалением межпозвоночного диска в прошедшем сезоне, но полностью восстановился к июню. Защитник набирал 14,1 очка, 2,9 подбора и 3 передачи за 24,5 минуты в среднем, реализуя 40% трехочковых бросков в 13 матчах.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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