«Лейкерс», «Сан-Антонио» и «Финикс» заинтересованы в Райане Роллинзе
Несколько команд оценивают возможность подписания защитника.
По информации инсайдера Майкла Скотто из HoopsHype, «Лейкерс», «Сан-Антонио», «Финикс», «Портленд» и «Милуоки» проявляют интерес к Райану Роллинзу.
В 19 матчах в стартовом составе «Бакс» прошлого сезона 23-летний защитник продемонстрировал прогресс, набирая в среднем 10,2 очка при 48,6% попаданий с игры и 45,2% с трехочковой дистанции за 24,7 минуты на площадке.
В целом за 56 сыгранных матчей его средние показатели составили 6,2 очка при 48,7% с игры и 40,8% из-за дуги за 14,6 минуты.
«Милуоки» отозвал квалификационное предложение Роллинзу (это позволило сократить его кэпхолд и освободить больше места под потолком), но у клуба сохраняются ранние права Берда для переподписания.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
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