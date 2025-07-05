«Лейкерс», «Сан-Антонио» и «Финикс» заинтересованы в Райане Роллинзе

Несколько команд оценивают возможность подписания защитника.

По информации инсайдера Майкла Скотто из HoopsHype, «Лейкерс », «Сан-Антонио », «Финикс », «Портленд » и «Милуоки » проявляют интерес к Райану Роллинзу.

В 19 матчах в стартовом составе «Бакс» прошлого сезона 23-летний защитник продемонстрировал прогресс, набирая в среднем 10,2 очка при 48,6% попаданий с игры и 45,2% с трехочковой дистанции за 24,7 минуты на площадке.

В целом за 56 сыгранных матчей его средние показатели составили 6,2 очка при 48,7% с игры и 40,8% из-за дуги за 14,6 минуты.

«Милуоки» отозвал квалификационное предложение Роллинзу (это позволило сократить его кэпхолд и освободить больше места под потолком), но у клуба сохраняются ранние права Берда для переподписания.