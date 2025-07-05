2

«Лейкерс» уверены, что у них есть тренерский штаб, способный раскрыть потенциал Деандре Эйтона

«Лос-Анджелес» надеется, что центровой покажет результат, превосходящий ожидания.

«Для Эйтона, которому в конце июля исполнится 27 лет, это возможность заново заявить о себе. Хотя его контракт с «Лейкерс» включает опцию игрока на второй год, ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы он ей воспользовался. Ожидается, что он значительно превзойдет свою текущую оценку в 8 миллионов долларов и сможет рассчитывать на гораздо более выгодный контракт следующим летом.

«Лейкерс» уверены, что у них есть подходящий тренерский штаб, чтобы помочь Эйтону в этом. Главный тренер Джей Джей Реддик – серьезный специалист, который умеет находить общий язык с игроками. Ассистент Скотт Брукс уже работал с Эйтоном в «Портленде» два года назад, а Нэйт Макмиллан за свою карьеру либо играл с или против, либо тренировал практически любой тип личности, который только можно встретить в НБА.

Если же что-то пойдет не так, «Лейкерс» сохранили гибкость на следующее лето и последующие сезоны», – пишет Дэн Войке из The Athletic.

В прошлом сезоне за «Портленд» Деандре Эйтон принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 14,4 очка (56,6% с игры), 10,2 подбора и 1,5 передачи.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3701 голос
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoЛейкерс
logoНБА
logoНэйт Макмиллан
logoСкотт Брукс
logoДжей Джей Редик
logoДеандре Эйтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Команды завышали цену, когда «Лейкерс» обращались к ним по поводу обмена центровых
10сегодня, 05:36
Деандре Эйтон считает Луку Дончича лучшим разыгрывающим в НБА
3сегодня, 04:17
Брайан Уиндхорст: «Самое важное во всей НБА этим летом – это решение Луки Дончича»
45вчера, 11:37
Главные новости
Лонзо Болл о переходе в «Кливленд»: «Счастлив вообще хоть где-то играть, а уж тем более в команде, у которой есть реальные шансы на титул»
7 минут назад
Кендрик Перкинс: «Эйтону лучше найти правильный настрой, потому что это его последний шанс»
128 минут назад
Кайри Ирвинг: «Я обязан отдать должное Джону Уоллу. Он задал планку, соперничество с ним сделало меня тем, кто я есть сегодня»
249 минут назад
«Эта игра реально выносит мозг!» Леброн Джеймс показал свои навыки в гольфе
5сегодня, 06:00Видео
Команды завышали цену, когда «Лейкерс» обращались к ним по поводу обмена центровых
10сегодня, 05:36
Йонас Валанчюнас прибыл в Афины для завершения сделки с «Панатинаикосом»
14сегодня, 05:04Фото
«Лейкерс» выиграли «небольшой аукцион» за Джейка Ларэвию
10сегодня, 04:37
Деандре Эйтон считает Луку Дончича лучшим разыгрывающим в НБА
3сегодня, 04:17
«Видимо, вы действительно не хотите, чтобы я остался». «Сиксерс» не дали Гершону Ябуселе серьезного предложения
8вчера, 20:30
«Орландо» отозвал квалификационное предложение Мэку Макклангу, позволив ему выйти на рынок свободных агентов
17вчера, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
«До чего же вам нечем заняться». Леброн Джеймс отреагировал на слухи из-за своего появления в тренировочном комплексе «Кавальерс»
11вчера, 20:56Фото
Филип Петрушев оттягивает решение по согласованному клубами переходу в «Црвену Звезду»
вчера, 19:40
«Виллербан» избежал вылета из LNB, но продолжает действовать в условиях финансового мониторинга
вчера, 19:20
Центровой Янкуба Сима присоединился к «Валенсии»
вчера, 18:40Фото
Гиорги Шермадини останется в «Тенерифе» до 2027 года
вчера, 18:25Фото
Еврокубок определил состав групп на сезон-2025/26
вчера, 18:15Фото
Рокас Йокубайтис может в ближайшее время перейти из «Маккаби» в «Баварию»
1вчера, 17:59
«Париж» официально подтвердил переход Дерека Уиллиса
1вчера, 17:41Фото
Разыгрывающий Куинн Эллис официально присоединился к «Милану»
1вчера, 15:10Фото
Бекки Хэммон о разгроме «Эйсес» «Индианой»: «Моя команда не хотела играть в регби, и ей надрали задницу»
вчера, 14:51