«Лейкерс» уверены, что у них есть тренерский штаб, способный раскрыть потенциал Деандре Эйтона

«Лос-Анджелес» надеется, что центровой покажет результат, превосходящий ожидания.

«Для Эйтона, которому в конце июля исполнится 27 лет, это возможность заново заявить о себе. Хотя его контракт с «Лейкерс» включает опцию игрока на второй год, ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы он ей воспользовался. Ожидается, что он значительно превзойдет свою текущую оценку в 8 миллионов долларов и сможет рассчитывать на гораздо более выгодный контракт следующим летом.

«Лейкерс» уверены, что у них есть подходящий тренерский штаб, чтобы помочь Эйтону в этом. Главный тренер Джей Джей Реддик – серьезный специалист, который умеет находить общий язык с игроками. Ассистент Скотт Брукс уже работал с Эйтоном в «Портленде» два года назад, а Нэйт Макмиллан за свою карьеру либо играл с или против, либо тренировал практически любой тип личности, который только можно встретить в НБА.

Если же что-то пойдет не так, «Лейкерс» сохранили гибкость на следующее лето и последующие сезоны», – пишет Дэн Войке из The Athletic.

В прошлом сезоне за «Портленд» Деандре Эйтон принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 14,4 очка (56,6% с игры), 10,2 подбора и 1,5 передачи.