«Эта игра реально выносит мозг!» Леброн Джеймс показал свои навыки в гольфе
Звезда «Лейкерс» осваивает новый вид спорта.
«Второй день игры в ⛳️🏌🏾! Боже мой, эта игра реально выносит мозг, мягко говоря! Но, кажется, мне это даже нравится! Ха-ха! 🤷🏾♂️. До мастерства мне еще как до Луны, и пока я 💩, но черт возьми, как же круто проводить время на поле!», – написал Джеймс.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Леброна Джеймса
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