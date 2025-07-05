«Эта игра реально выносит мозг!» Леброн Джеймс показал свои навыки в гольфе

Звезда «Лейкерс» осваивает новый вид спорта.

«Второй день игры в ⛳️🏌🏾! Боже мой, эта игра реально выносит мозг, мягко говоря! Но, кажется, мне это даже нравится! Ха-ха! 🤷🏾‍♂️. До мастерства мне еще как до Луны, и пока я 💩, но черт возьми, как же круто проводить время на поле!», – написал Джеймс.