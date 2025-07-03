Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко: «Джеремайя Мартин зазвездился и стал считать, что мы без него не обойдемся»
Виктор Ганиенко прокомментировал уход Джеремайи Мартина.
«Мы расстаемся по обоюдному согласию. Мартин зазвездился и стал считать, что мы без него не обойдемся. Он рассматривает варианты то ли в Европе, то ли где-то еще. Но мы разошлись. У нас есть распорядок, есть договор, и если он считает, что он прав, то пусть так считает. А в команде его не будет.
К нам приходит молодой игрок Тимофей Герасимов, баскетболист сборной. Когда он узнал об интересе, то сразу согласился», – сообщил президент «Уралмаша» телеграм-каналу «Перехват».
Мартин был самым результативным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ. На его счету 18,2 очка, 4,7 передачи и 3,2 подбора в среднем.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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