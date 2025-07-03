Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко: «Джеремайя Мартин зазвездился и стал считать, что мы без него не обойдемся»

Виктор Ганиенко прокомментировал уход Джеремайи Мартина.

«Мы расстаемся по обоюдному согласию. Мартин зазвездился и стал считать, что мы без него не обойдемся. Он рассматривает варианты то ли в Европе, то ли где-то еще. Но мы разошлись. У нас есть распорядок, есть договор, и если он считает, что он прав, то пусть так считает. А в команде его не будет.

К нам приходит молодой игрок Тимофей Герасимов, баскетболист сборной. Когда он узнал об интересе, то сразу согласился», – сообщил президент «Уралмаша » телеграм-каналу «Перехват».

Мартин был самым результативным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ. На его счету 18,2 очка, 4,7 передачи и 3,2 подбора в среднем.