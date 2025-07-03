  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко: «Джеремайя Мартин зазвездился и стал считать, что мы без него не обойдемся»
0

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко: «Джеремайя Мартин зазвездился и стал считать, что мы без него не обойдемся»

Виктор Ганиенко прокомментировал уход Джеремайи Мартина.

«Мы расстаемся по обоюдному согласию. Мартин зазвездился и стал считать, что мы без него не обойдемся. Он рассматривает варианты то ли в Европе, то ли где-то еще. Но мы разошлись. У нас есть распорядок, есть договор, и если он считает, что он прав, то пусть так считает. А в команде его не будет.

К нам приходит молодой игрок Тимофей Герасимов, баскетболист сборной. Когда он узнал об интересе, то сразу согласился», – сообщил президент «Уралмаша» телеграм-каналу «Перехват».

Мартин был самым результативным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ. На его счету 18,2 очка, 4,7 передачи и 3,2 подбора в среднем.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?2445 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
logoДжеремайя Мартин
переходы
logoЕдиная лига ВТБ
Виктор Ганиенко
logoУралмаш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Уралмаш» продлил контракт с Джавонте Дагласом
131 июля, 15:33
Владимир Ивлев остается в «Уралмаше» еще на один сезон
324 июня, 12:15
«Уралмаш» намерен расстаться с Джеремайей Мартином. «Локо» – главный претендент на игрока
1 июня, 14:44
Главные новости
Год Шемгод перейдет из «Далласа» в тренерский штаб «Орландо»
13 минут назад
Кевин Дюрэнт об идее отмены трехочковых из угла: «Это уничтожит игру»
330 минут назад
Переход Денниса Шредера в «Кингз» пройдет по схеме «сайн-энд-трейд» и может задействовать 3-ю команду
сегодня, 04:40
Бронни Джеймс о выступлении в Летней лиге: «В этом году куда больше предвкушения, чем волнения»
1сегодня, 04:24
Обмен Кевина Дюрэнта в «Хьюстон» может стать рекордным из-за участия 7 команд
6сегодня, 04:15
Бронни Джеймс: «Не обсуждаем с отцом его решение, но «Лейкерс» будут еще лучше, чем в прошлом году»
3сегодня, 03:59
Фрэнк Вогель присоединится к тренерскому штабу «Далласа»
4вчера, 22:37
Деандре Эйтон подпишет двухлетний контракт с «Лейкерс»
87вчера, 21:39
«Даллас» подписал контракт с Купером Флэггом
13вчера, 20:55
Данте Экзам подпишет новый однолетний контракт с «Далласом»
4вчера, 20:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Милуоки» отчислил форварда Криса Ливингстона
46 минут назад
«Сакраменто» подписал 3-летний контракт с Максимом Рейно
вчера, 20:26
Серж Ибака покинул «Реал» после одного сезона
2вчера, 19:59
Владимир Дячок: «Не хотелось бы, чтобы у Ксении Козловой возникли проблемы с трудоустройством во Франции»
вчера, 19:49
Шакил Маккиссик продлил контракт с «Олимпиакосом» на один год
1вчера, 17:59
«Анадолу Эфес» расстался с Дереком Уиллисом
вчера, 17:53
Фабьен Козюр покинул «Милан»
вчера, 16:42
Филипп Гафуров проиграл суд и должен выплатить своим бывшим агентам больше 1 миллиона рублей
4вчера, 15:04
Джонатан Куминга может подписать краткосрочный контракт с «Голден Стэйт»
12вчера, 14:45
«Кливленд» подписал 4-летний контракт с Тайризом Проктором
5вчера, 14:24