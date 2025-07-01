«Уралмаш» продлил контракт с Джавонте Дагласом
Джавонте Даглас остался в «Уралмаше» еще на один сезон.
Екатеринбургский клуб продлил контракт с форвардом (32 года, 203 см) на один год. Предстоящий сезон станет для американца шестым в команде.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Даглас сыграл в 38 встречах, а его показатели составили 11,4 очка, 6,1 подбора и 1,7 передачи в среднем за 28 минут на паркете.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница «Уралмаша»
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