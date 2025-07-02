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Фабьен Козюр покинул «Милан»

Фабьен Козюр стал свободным агентом.

Французский атакующий защитник (38 лет, 196 см) вышел на рынок свободных агентов после того, как «Милан» решил отказаться от опции продления его контракта на предстоящий сезон.

Козюр провел успешный сезон в Евролиге, набирая в среднем 8,3 очка, 2,8 передачи и 1,7 подбора за матч при 56,4% с игры и 52,8% из-за дуги.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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