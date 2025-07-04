«Зенит» продлит соглашение с Андреем Воронцевичем
Клуб из Санкт-Петербурга сохранит форварда в составе минимум на два года.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» и Андрей Воронцевич (37 лет, 207 см) продлят соглашение на сезоны 2026/27 и 2027/28 по схеме «1+1».
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист принял участие в 60 матчах (49 – в старте), набирая в среднем 5,1 очка и 3,4 подбора. В финальной серии против ЦСКА Воронцевич стал капитаном, когда из-за травмы не мог играть форвард Сергей Карасев.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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