«Зенит» продлит соглашение с Андреем Воронцевичем

Клуб из Санкт-Петербурга сохранит форварда в составе минимум на два года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит » и Андрей Воронцевич (37 лет, 207 см) продлят соглашение на сезоны 2026/27 и 2027/28 по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист принял участие в 60 матчах (49 – в старте), набирая в среднем 5,1 очка и 3,4 подбора. В финальной серии против ЦСКА Воронцевич стал капитаном, когда из-за травмы не мог играть форвард Сергей Карасев.