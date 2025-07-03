Егор Демин признался, что любит готовить, Sade и сериал «Как я встретил вашу маму»

Новичок «Нетс» Егор Демин ответил на блиц-опрос о себе.

- Любимый контент-мейкер?

– Кай Сенат.

- Любимое шоу?

– «Как я встретил вашу маму».

- Любимый артист?

– Sade.

- Твой секретный талант?

– Я готовлю. Готовлю все. Это одно из моих больших увлечений. Больше всего люблю готовить пасты. Любые виды пасты. Готовлю ужин для себя каждый вечер.

- Твой рекорд по очкам в матче на любом уровне?

– По-моему, около 35.

- Твое главное воспоминание об НБА как у болельщика?

– Финал НБА 2016 года. Это мой первый финал, который я посмотрел.

- Кольцо с двойным ободом или без сетки?

– Уф, с двойным.

- Можешь показать свое любимое празднование?

– Сжимаю кулак и слегка трясу им. Также слегка топаю, когда попадаю трехочковый.

- Твой любимый никнейм?

– Йей.

- Какие обои установлены у тебя на телефоне и почему?

– Это поле в России. Я сам его сфотографировал.