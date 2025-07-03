Егор Демин признался, что любит готовить, Sade и сериал «Как я встретил вашу маму»
- Любимый контент-мейкер?
– Кай Сенат.
- Любимое шоу?
– «Как я встретил вашу маму».
- Любимый артист?
– Sade.
- Твой секретный талант?
– Я готовлю. Готовлю все. Это одно из моих больших увлечений. Больше всего люблю готовить пасты. Любые виды пасты. Готовлю ужин для себя каждый вечер.
- Твой рекорд по очкам в матче на любом уровне?
– По-моему, около 35.
- Твое главное воспоминание об НБА как у болельщика?
– Финал НБА 2016 года. Это мой первый финал, который я посмотрел.
- Кольцо с двойным ободом или без сетки?
– Уф, с двойным.
- Можешь показать свое любимое празднование?
– Сжимаю кулак и слегка трясу им. Также слегка топаю, когда попадаю трехочковый.
- Твой любимый никнейм?
– Йей.
- Какие обои установлены у тебя на телефоне и почему?
– Это поле в России. Я сам его сфотографировал.