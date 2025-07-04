Де’Энтони Мелтон, скорее всего, продолжит карьеру в «Лейкерс»

«Лейкерс» подпишут соглашение с Де’Энтони Мелтоном.

«Пока я не слышал ничего нового, мы ждем, что он окажется в «Лейкерс», – рассказал инсайдер Джейк Фишер.

Прошлым летом Мелтон заключил однолетнее соглашение с «Голден Стэйт», но порвал крестообразную связку в начале сезона. Он провел за «Уорриорс» 6 матчей, в которых набирал в среднем 10,3 очка, 3,3 подбора и 2,8 передачи при 37% за 20,2 минуты.