Де’Энтони Мелтон, скорее всего, продолжит карьеру в «Лейкерс»
«Лейкерс» подпишут соглашение с Де’Энтони Мелтоном.
«Пока я не слышал ничего нового, мы ждем, что он окажется в «Лейкерс», – рассказал инсайдер Джейк Фишер.
Прошлым летом Мелтон заключил однолетнее соглашение с «Голден Стэйт», но порвал крестообразную связку в начале сезона. Он провел за «Уорриорс» 6 матчей, в которых набирал в среднем 10,3 очка, 3,3 подбора и 2,8 передачи при 37% за 20,2 минуты.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер
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