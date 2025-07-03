Брайан Уиндхорст: «Время Леброна Джеймса в «Лейкерс» подходит к концу»

«Лейкерс» и Леброн Джеймс начали отдаляться после обмена Луки Дончича.

«Я не уверен, что Леброн Джеймс завершит карьеру с «Лейкерс». Единственное, что я могу сказать с уверенностью – время Леброна в «Лейкерс» подходит к концу. Они начинают отдаляться.

Это началось, когда они обменяли Луку Дончича . Все подумали, что Леброн был в этом замешан. Но я сказал тогда, что не верю в это – Леброн не был замешан. Он не был против. Я думаю, он был шокирован тем, что они обменяли Энтони Дэвиса. Но Леброн не участвовал в процессе принятия решений. Это был отказ от Леброна как центра команды.

Процесс ухода Леброна из «Лейкерс » уже начался. Этот уход может стать завершением карьеры. Но может стать и чем-то другим. Я не знаю, как это произойдет. Я разговаривал с участвующими сторонами. Они не заявляют четко о своих намерениях», – рассказал инсайдер ESPN.