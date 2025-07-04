Агент Ривза: «Остин в восторге от возможности выходить на площадку вместе с Лукой – как сейчас, так и в будущем»

Аарон Райли опроверг недавно возникшие слухи.

Ранее инсайдер Джон Гамбадоро из Arizona Sports заявил , что «Леброну Джеймсу и Остину Ривзу не нравится играть с Лукой Дончичем ».

«Остин испытывает к Луке только глубочайшее уважение и искренне наслаждается совместной игрой. Любые утверждения об обратном абсолютно ложны. Он в восторге от возможности выходить на площадку с Лукой – как сейчас, так и в будущем», – заявил Райли.