Агент Ривза: «Остин в восторге от возможности выходить на площадку вместе с Лукой – как сейчас, так и в будущем»
Аарон Райли опроверг недавно возникшие слухи.
Ранее инсайдер Джон Гамбадоро из Arizona Sports заявил, что «Леброну Джеймсу и Остину Ривзу не нравится играть с Лукой Дончичем».
«Остин испытывает к Луке только глубочайшее уважение и искренне наслаждается совместной игрой. Любые утверждения об обратном абсолютно ложны. Он в восторге от возможности выходить на площадку с Лукой – как сейчас, так и в будущем», – заявил Райли.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Athlon Sports
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