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Агент Ривза: «Остин в восторге от возможности выходить на площадку вместе с Лукой – как сейчас, так и в будущем»

Аарон Райли опроверг недавно возникшие слухи.

Ранее инсайдер Джон Гамбадоро из Arizona Sports заявил, что «Леброну Джеймсу и Остину Ривзу не нравится играть с Лукой Дончичем».

«Остин испытывает к Луке только глубочайшее уважение и искренне наслаждается совместной игрой. Любые утверждения об обратном абсолютно ложны. Он в восторге от возможности выходить на площадку с Лукой – как сейчас, так и в будущем», – заявил Райли.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3317 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Athlon Sports
logoЛейкерс
logoОстин Ривз
logoНБА
logoЛука Дончич
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