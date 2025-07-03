«Сакраменто» предлагает Девина Картера, Дарио Шарича и небольшую драфт-компенсацию за Джонатана Кумингу
«Кингз» хотят получить Джонатана Кумингу.
По сообщению репортера Мэтта Джорджа, предложение клуба в адрес «Голден Стэйт» строится вокруг 23-летнего защитника Девина Картера (4+2,1+1,2 за 11,3 минуты, 13-й пик драфта-2024) и 31-летнего форварда Дарио Шарича с истекающим контрактом на 5,4 миллиона. «Сакраменто» готов добавить небольшую драфт-компенсацию.
«Голден Стэйт» не рассматривает возможность получить Малика Монка в возможной сделке.
«Сакраменто» все еще не отказался от идеи использовать Монка в обмене Денниса Шредера по схеме «сайн-энд-трейд».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Мэтта Джорджа
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