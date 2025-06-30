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«Зенит» подписал Владислава Емченко

Защитник продолжит карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

«Зенит» объявил, что заключил 2-летний контракт с Владиславом Емченко (25 лет, 194 см).

С 2020 года защитник выступал за «Локомотив-Кубань». Вместе с командой Емченко стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23. Тогда командой руководил нынешний главный тренер «Зенита» Александер Секулич.

В прошедшем сезоне баскетболист принял участие в 58 из 59 матчей «Локо» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,3 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи за 16 минут на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Зенита»
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