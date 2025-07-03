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«Зенит» расстался с защитником Денисом Захаровым

Денис Захаров покинул «Зенит».

У 31-летнего защитника закончился контракт с командой из Санкт-Петербурга.

Захаров провел 5 сезонов в команде и вышел на 6-е место по количеству сыгранных за «Зенит» матчей.

Защитник поучаствовал в чемпионском сезоне-2021/22 Единой лиги ВТБ и был важным игроком в финале турнира. Также на его счету 2 Суперкубка Лиги ВТБ.

В прошедшем чемпионате Захаров набирал 2,3 очка и 1 подбор за 10 минут в среднем.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Зенита»
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