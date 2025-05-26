Йонас Валанчюнас о приходе в Евролигу в ближайшее время: «Да. Возможно, чтобы ощутить подобную атмосферу»

Йонас Валанчюнас был впечатлен «Финалом четырех» Евролиги.

У 33-летнего литовского центрового остаются 2 сезона по контракту с «Сакраменто», последний из которых негарантирован.

Валанчюнас посетил Абу-Даби во время «Финала четырех» и поздравил Шарунаса Ясикявичюса с победой в турнире в роли главного тренера «Фенербахче».

Центрового спросили, не намерен ли он в ближайшее время перебраться в Евролигу.

«Да, возможно, чтобы ощутить подобную атмосферу.

Главное для меня – играть в баскетбол. Пока рано говорить о чем-то конкретном», – заявил баскетболист.