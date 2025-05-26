Йонас Валанчюнас о приходе в Евролигу в ближайшее время: «Да. Возможно, чтобы ощутить подобную атмосферу»
Йонас Валанчюнас был впечатлен «Финалом четырех» Евролиги.
У 33-летнего литовского центрового остаются 2 сезона по контракту с «Сакраменто», последний из которых негарантирован.
Валанчюнас посетил Абу-Даби во время «Финала четырех» и поздравил Шарунаса Ясикявичюса с победой в турнире в роли главного тренера «Фенербахче».
Центрового спросили, не намерен ли он в ближайшее время перебраться в Евролигу.
«Да, возможно, чтобы ощутить подобную атмосферу.
Главное для меня – играть в баскетбол. Пока рано говорить о чем-то конкретном», – заявил баскетболист.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2323 голоса
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
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У "Индианы"
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gigantes
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