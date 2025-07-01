Йонас Валанчюнас перейдет в «Денвер», Дарио Шарич – в «Сакраменто»

Йонас Валанчюнас станет игроком «Денвера».

«Сакраменто» и «Денвер » договорились об обмене, в результате которого литовский центровой Йонас Валанчюнас (33 года, 211 см) перейдет в «Наггетс».

«Кингз» получат взамен хорватского тяжелого форварда Дарио Шарича .

Валанчюнас перешел в «Сакраменто » из «Вашингтона» в середине прошедшего сезона. В 33 матчах за «Кингз» он набирал в среднем 8,6 очка и 6,8 подбора за 16:41 на паркете.

Шарич в минувшем сезоне принял участие всего в 16 матчах, набирая в среднем 3,5 очка и 3,1 подбора за 13 минут на площадке.