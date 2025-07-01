Йонас Валанчюнас перейдет в «Денвер», Дарио Шарич – в «Сакраменто»
Йонас Валанчюнас станет игроком «Денвера».
«Сакраменто» и «Денвер» договорились об обмене, в результате которого литовский центровой Йонас Валанчюнас (33 года, 211 см) перейдет в «Наггетс».
«Кингз» получат взамен хорватского тяжелого форварда Дарио Шарича.
Валанчюнас перешел в «Сакраменто» из «Вашингтона» в середине прошедшего сезона. В 33 матчах за «Кингз» он набирал в среднем 8,6 очка и 6,8 подбора за 16:41 на паркете.
Шарич в минувшем сезоне принял участие всего в 16 матчах, набирая в среднем 3,5 очка и 3,1 подбора за 13 минут на площадке.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?7622 голоса
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости