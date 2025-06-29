«Црвена Звезда» подписала 2-летний контракт с Эбукой Изунду

Эбука Изунду дебютирует в Евролиге за «Црвену Звезду».

Сербский клуб подписал с нигерийским центровым (29 лет, 208 см) контракт по схеме «1+1».

Изунду стал вторым приобретением «Црвены Звезды » после того, как несколько дней назад было объявлено о переходе Чимы Монеке. Нигериец вернулся в Сербию, где он выступал за «ФМП» с 2021 по 2023 год.

В прошедшем сезоне Изунду выступал за «Галатасарай », набирая 10,7 очка и 6,5 подбора в среднем за матч в чемпионате Турции.