«Црвена Звезда» подписала 2-летний контракт с Эбукой Изунду
Эбука Изунду дебютирует в Евролиге за «Црвену Звезду».
Сербский клуб подписал с нигерийским центровым (29 лет, 208 см) контракт по схеме «1+1».
Изунду стал вторым приобретением «Црвены Звезды» после того, как несколько дней назад было объявлено о переходе Чимы Монеке. Нигериец вернулся в Сербию, где он выступал за «ФМП» с 2021 по 2023 год.
В прошедшем сезоне Изунду выступал за «Галатасарай», набирая 10,7 очка и 6,5 подбора в среднем за матч в чемпионате Турции.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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