Иордания бойкотировала матч чемпионата мира U19 против Израиля

Иордания бойкотировала матч против Израиля и получила техническое поражение – 0:20.

На чемпионате мира среди юношей до 19 лет сборная Иордании отказалась играть против команды Израиля. В результате Иордания получила техническое поражение со счетом 0:20 и опустилась на последнее место в группе C.

Израиль записал на своей счет вторую победу в двух матчах и теперь занимает первое место в группе C с результатом 2-0. В группе C также играют Доминиканская Республика (1-0) и Швейцария (0-1).

Федерация баскетбола Иордании официально сообщила ФИБА, что их команда решила бойкотировать матч с командой Израиля.