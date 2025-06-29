Иордания бойкотировала матч чемпионата мира U19 против Израиля
Иордания бойкотировала матч против Израиля и получила техническое поражение – 0:20.
На чемпионате мира среди юношей до 19 лет сборная Иордании отказалась играть против команды Израиля. В результате Иордания получила техническое поражение со счетом 0:20 и опустилась на последнее место в группе C.
Израиль записал на своей счет вторую победу в двух матчах и теперь занимает первое место в группе C с результатом 2-0. В группе C также играют Доминиканская Республика (1-0) и Швейцария (0-1).
Федерация баскетбола Иордании официально сообщила ФИБА, что их команда решила бойкотировать матч с командой Израиля.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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