Литва требует исключить Израиль из числа участников юниорского чемпионата мира

Литва обратилась в ФИБА с требованием исключить Израиль из участников ЧМ U19.

«Офис ФИБА получил письмо, в котором Литва требует ответа до 12:00 завтрашнего дня, сможет ли Израиль выступить на чемпионате. Литва настаивает на исключении Израиля, чтобы играть вместо него на чемпионате, который откроется в конце месяца в Швейцарии», – передает слова источника ТАСС.

Юниорский чемпионат мира среди игроков до 19 лет пройдет в Швейцарии с 28 июня по 6 июля.