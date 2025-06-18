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Литва требует исключить Израиль из числа участников юниорского чемпионата мира

Литва обратилась в ФИБА с требованием исключить Израиль из участников ЧМ U19.

«Офис ФИБА получил письмо, в котором Литва требует ответа до 12:00 завтрашнего дня, сможет ли Израиль выступить на чемпионате. Литва настаивает на исключении Израиля, чтобы играть вместо него на чемпионате, который откроется в конце месяца в Швейцарии», – передает слова источника ТАСС.

Юниорский чемпионат мира среди игроков до 19 лет пройдет в Швейцарии с 28 июня по 6 июля.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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