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Бывший особняк Майкла Джордана сдается в аренду более чем за 100 тысяч долларов в неделю

Бывший дом Майкла Джордана теперь можно арендовать.

Особняк, в котором жил легендарный защитник «Чикаго» Майкл Джордан, сдается в аренду на сайте Airbnb.

Резиденцию, которая находится в городе Хайленд‑Парк, штат Иллинойс, можно арендовать минимум на семь ночей. Стоимость аренды на неделю колеблется от 105 тысяч до 120 тысяч долларов. К примеру, отдых в особняке со 2 по 9 августа будет стоить 105 514 долларов, а с 29 августа по 5 сентября – 120 920 долларов.

Площадь поместья составляет почти 30 000 квадратных метров. В доме есть семь спальных и 17 ванных комнат, а также кинотеатр, сигарная комната, салон красоты, винный погреб, тренажерный зал, бассейн, баскетбольная площадка и площадка для гольфа. На воротах в резиденцию установлен 23-й номер, под которым играл Джордан.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Daily Mail
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