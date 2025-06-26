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«Зенит» расстался с Дуэйном Бэйконом

Дуэйн Бэйкон покинул «Зенит».

Петербургский клуб объявил об уходе американского форварда из команды по окончании срока действия контракта. Ожидается, что MVP прошедшего сезона Единой лиги ВТБ продолжит карьеру в «Дубае».

Бэйкон присоединился к «Зениту» летом 2024 года и вместе с командой одержал победу в регулярном чемпионате и дошел до финала Единой лиги ВТБ, а также завоевал Кубок Кондрашина и Белова и бронзовые медали Суперкубка.

Бэйкон принял участие в 58 матчах Лиги ВТБ, в среднем набирая 17,6 очка, 3,9 подбора, 2,2 передачи и 0,7 перехвата за 27 минут на площадке.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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