Главным тренером «Басконии», скорее всего, станет Паоло Гальбьяти из «Тренто»

«Баскония» определилась с новым главным тренером.

Место Пабло Ласо займет Паоло Гальбьяти.

41-летний итальянец работал в «Милане», «Торино», «Кремоне» и «Варезе», а последние два сезона тренировал «Тренто».

В прошедшем национальном чемпионате его команда заняла 4-е место (22-8) и вышла в 1/4 финала, где уступила «Милану». «Тренто» также выиграл Кубок Италии.

«Баскония» не смогла договориться с Лукой Банки и Сашей Обрадовичем.