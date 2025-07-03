Главным тренером «Басконии», скорее всего, станет Паоло Гальбьяти из «Тренто»
«Баскония» определилась с новым главным тренером.
Место Пабло Ласо займет Паоло Гальбьяти.
41-летний итальянец работал в «Милане», «Торино», «Кремоне» и «Варезе», а последние два сезона тренировал «Тренто».
В прошедшем национальном чемпионате его команда заняла 4-е место (22-8) и вышла в 1/4 финала, где уступила «Милану». «Тренто» также выиграл Кубок Италии.
«Баскония» не смогла договориться с Лукой Банки и Сашей Обрадовичем.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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