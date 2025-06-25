Клеман Фриш подписал трехлетний контракт с «Басконией»

Перспективный французский форвард стал игроком «Басконии».

Испанский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с форвардом Клеманом Фришем (23 года, 201 см).

Фриш присоединлся к «Басконии» после выдающегося сезона в составе «Нанси» во французской лиге, где он в среднем набирал 11,7 очка, 5,0 подбора и 2,1 передачи за матч при 43,2% из-за дуги.

Его выдающиеся результаты принесли ему награду «Самый прогрессирующий игрок французской лиги» в сезоне-2024/25.