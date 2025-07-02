«Париж» официально объявил о переходе Амата Мбайе

Амат Мбайе присоединился к «Парижу».

35-летний форвард вернется в Евролигу , в которой уже выступал за «Анадолу Эфес» и «Милан».

Мбайе выступал за ЦСКА на протяжении двух сезонов. В 2024 году форвард стал участником «Матча звезд» Единой лиги ВТБ.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 10,3 очка (49,4% с игры, 38,5% из-за дуги), 2,8 подбора и 1,5 передачи.