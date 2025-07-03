Лоренцо Браун, скорее всего, продолжит карьеру в «Милане»
«Милан» подпишет Лоренцо Брауна.
Двукратный член символических пятерок Евролиги покинет «Панатинаикос» после одного сезона. 34-летний защитник (196 см) набирал 6,3 очка, 2 подбора и 2,7 передачи за 14,9 минуты в среднем в 38 матчах главного европейского клубного турнира.
По сообщению источников, Браун продолжит карьеру в «Милане».
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?2538 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости