Лоренцо Браун, скорее всего, продолжит карьеру в «Милане»

«Милан» подпишет Лоренцо Брауна.

Двукратный член символических пятерок Евролиги покинет «Панатинаикос » после одного сезона. 34-летний защитник (196 см) набирал 6,3 очка, 2 подбора и 2,7 передачи за 14,9 минуты в среднем в 38 матчах главного европейского клубного турнира.

По сообщению источников, Браун продолжит карьеру в «Милане ».