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Лоренцо Браун, скорее всего, продолжит карьеру в «Милане»

«Милан» подпишет Лоренцо Брауна.

Двукратный член символических пятерок Евролиги покинет «Панатинаикос» после одного сезона. 34-летний защитник (196 см) набирал 6,3 очка, 2 подбора и 2,7 передачи за 14,9 минуты в среднем в 38 матчах главного европейского клубного турнира.

По сообщению источников, Браун продолжит карьеру в «Милане».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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