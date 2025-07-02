Данте Экзам подпишет новый однолетний контракт с «Далласом»
Данте Экзам останется в «Далласе».
Свободный агент Данте Экзам (29 лет, 196 см) согласился на подписание нового однолетнего контракта с «Мэверикс».
Австралийский защитник рассматривал предложения от двух других команд-претендентов на чемпионство, но решил остаться в «Далласе».
В прошедшем сезоне Экзам провел за «Мэвс» 22 матча, набирая в среднем 8,5 очка, 1,7 подбора и 2,8 передачи.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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