Филипп Гафуров проиграл суд и должен выплатить своим бывшим агентам больше 1 миллиона рублей

Филипп Гафуров проиграл суд своим бывшим агентам.

Баскетбольный арбитражный суд ФИБА рассмотрел спор бывшего форварда ЦСКА Филиппа Гафурова и его бывших агентов Вадима Михалевского и Обрада Фимича.

Суд решил, что игрок должен выплатить агентам чуть больше 1 миллиона рублей, а также возместить все судебные издержки, которые составляют порядка 9 тысяч евро.

Гафуров не выплачивал своим представителям агентские за сезоны-2022/23, 2023/24, 2024/25, хотя получал эти суммы от ЦСКА. Агентам не удалось разрешить спор мирным путем, поэтому они обратились в арбитражный суд ФИБА и в итоге выиграли дело.

24-летний Гафуров покинул ЦСКА в декабре 2024 года и подписал контракт с медиакомандой HOOPS.