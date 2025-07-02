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Филипп Гафуров проиграл суд и должен выплатить своим бывшим агентам больше 1 миллиона рублей

Филипп Гафуров проиграл суд своим бывшим агентам.

Баскетбольный арбитражный суд ФИБА рассмотрел спор бывшего форварда ЦСКА Филиппа Гафурова и его бывших агентов Вадима Михалевского и Обрада Фимича.

Суд решил, что игрок должен выплатить агентам чуть больше 1 миллиона рублей, а также возместить все судебные издержки, которые составляют порядка 9 тысяч евро.

Гафуров не выплачивал своим представителям агентские за сезоны-2022/23, 2023/24, 2024/25, хотя получал эти суммы от ЦСКА. Агентам не удалось разрешить спор мирным путем, поэтому они обратились в арбитражный суд ФИБА и в итоге выиграли дело.

24-летний Гафуров покинул ЦСКА в декабре 2024 года и подписал контракт с медиакомандой HOOPS.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Филипп Гафуров
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Обрад Фимич
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