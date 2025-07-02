«Анадолу Эфес» расстался с Дереком Уиллисом
Дерек Уиллис покинул «Анадолу Эфес» после двух сезонов.
Турецкий клуб объявил о расставании с американским тяжелым форвардом (30 лет, 206 см).
В прошедшем сезоне Евролиги Уиллис в среднем набирал 3,1 очка и делал 2,4 подбора за матч. Его показатели в турецкой лиге составили 11,6 очка и 4,9 подбора.
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?1846 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Анадолу Эфеса» в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости