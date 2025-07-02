«Анадолу Эфес» расстался с Дереком Уиллисом

Дерек Уиллис покинул «Анадолу Эфес» после двух сезонов.

Турецкий клуб объявил о расставании с американским тяжелым форвардом (30 лет, 206 см).

В прошедшем сезоне Евролиги Уиллис в среднем набирал 3,1 очка и делал 2,4 подбора за матч. Его показатели в турецкой лиге составили 11,6 очка и 4,9 подбора.