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«Анадолу Эфес» расстался с Дереком Уиллисом

Дерек Уиллис покинул «Анадолу Эфес» после двух сезонов.

Турецкий клуб объявил о расставании с американским тяжелым форвардом (30 лет, 206 см).

В прошедшем сезоне Евролиги Уиллис в среднем набирал 3,1 очка и делал 2,4 подбора за матч. Его показатели в турецкой лиге составили 11,6 очка и 4,9 подбора.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Анадолу Эфеса» в соцсети X
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