Фрэнк Вогель присоединится к тренерскому штабу «Далласа»
Фрэнк Вогель станет ассистентом главного тренера «Далласа».
52-летний специалист близок к подписанию контракта с «Мэверикс» в качестве ассистента главного тренера Джейсона Кидда.
Вогель ранее руководил «Индианой», «Орландо», «Лейкерс» и «Финиксом». В 2020 году он стал чемпионом НБА в качестве главного тренера «Лейкерс».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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