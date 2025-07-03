Фрэнк Вогель присоединится к тренерскому штабу «Далласа»

Фрэнк Вогель станет ассистентом главного тренера «Далласа».

52-летний специалист близок к подписанию контракта с «Мэверикс» в качестве ассистента главного тренера Джейсона Кидда .

Вогель ранее руководил «Индианой», «Орландо», «Лейкерс» и «Финиксом». В 2020 году он стал чемпионом НБА в качестве главного тренера «Лейкерс».