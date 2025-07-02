Серджо Скариоло подтвердил уход из сборной Испании после Евробаскета-2025

Серджо Скариоло завершит работу со сборной Испании.

Евробаскет-2025 станет последним турниром для 64-летнего специалиста. Скорее всего, Скариоло продолжит карьеру в «Реале».

На счету тренера со сборной 4 золотые медали Евробаскета (2009, 11, 15, 22) и золото чемпионата мира-2019. А также бронза на Олимпиаде в Лондоне (2012) и серебро в Рио-де-Жанейро (2016).