Леброн Джеймс сфотографировался в кепке с надписью «Добро пожаловать домой»
Леброн Джеймс опубликовал фото с вероятным намеком.
Звездный форвард «Лейкерс» разместил в сторис свою фотографию в кепке с надписью «Добро пожаловать домой».
Ранее Джеймс воспользовался опцией продления контракта на сезон-2025/26 стоимостью 52,6 млн долларов. После этого появились слухи, что Джеймс недоволен текущим составом команды и может запросить обмен.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
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