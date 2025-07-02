Леброн Джеймс сфотографировался в кепке с надписью «Добро пожаловать домой»

Леброн Джеймс опубликовал фото с вероятным намеком.

Звездный форвард «Лейкерс» разместил в сторис свою фотографию в кепке с надписью «Добро пожаловать домой».

Ранее Джеймс воспользовался опцией продления контракта на сезон-2025/26 стоимостью 52,6 млн долларов. После этого появились слухи, что Джеймс недоволен текущим составом команды и может запросить обмен.