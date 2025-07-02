Представители «Нью-Йорка» встречались с Беном Симмонсом

«Нью-Йорк» может подписать Бена Симмонса.

По информации SNY, представители «Никс» встречались со свободным агентом Беном Симмонсом . Согласно источникам, бывший разыгрывающий «Клипперс » встретился также с тремя другими командами и, как ожидается, примет решение в ближайшее время.

Также отмечается, что «Нью-Йорк » не подпишет нового игрока, пока не будет нанят главный тренер. Ожидается, что новым главным тренером команды станет Майк Браун.