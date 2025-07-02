Представители «Нью-Йорка» встречались с Беном Симмонсом
«Нью-Йорк» может подписать Бена Симмонса.
По информации SNY, представители «Никс» встречались со свободным агентом Беном Симмонсом. Согласно источникам, бывший разыгрывающий «Клипперс» встретился также с тремя другими командами и, как ожидается, примет решение в ближайшее время.
Также отмечается, что «Нью-Йорк» не подпишет нового игрока, пока не будет нанят главный тренер. Ожидается, что новым главным тренером команды станет Майк Браун.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SNY
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