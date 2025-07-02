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Представители «Нью-Йорка» встречались с Беном Симмонсом

«Нью-Йорк» может подписать Бена Симмонса.

По информации SNY, представители «Никс» встречались со свободным агентом Беном Симмонсом. Согласно источникам, бывший разыгрывающий «Клипперс» встретился также с тремя другими командами и, как ожидается, примет решение в ближайшее время.

 Также отмечается, что «Нью-Йорк» не подпишет нового игрока, пока не будет нанят главный тренер. Ожидается, что новым главным тренером команды станет Майк Браун.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?1845 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SNY
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