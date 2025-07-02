8

«Даллас» подписал контракт с Купером Флэггом

«Даллас» объявил о подписании контракта с новичком Купером Флэггом.

Условия сделки не разглашаются командой, но по шкале зарплат новичков с форвардом подписан четырехлетний контракт на 62,7 млн долларов с опцией команды на последние два года. 28 млн долларов гарантированы за первые два сезона.

Ожидаемый доход первого номера драфта-2025 в размере 13,8 млн в сезоне-2025/26 станет шестым по величине в «Мэверикс» в этом сезоне.

Флэгг готовится к участию в Летней лиге НБА, которая стартует 10 июля.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?2040 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
logoКупер Флэгг
переходы
logoДаллас
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Купера Флэгга есть брат-близнец. Он тоже будет в НБА?
3сегодня, 11:15
Купер Флэгг вернет «Даллас» на вершину
15вчера, 10:40Трибуна
Рон Харпер: «Леброн все темы сводит к себе любимому»
2429 июня, 12:05
Влетаем в новый сезон прямо с драфта: почему все смеются над «Бруклином», как «Пеликанс» сошли с ума, кто еще удивил?
2329 июня, 09:00Трибуна
Главные новости
Деандре Эйтон подпишет контракт с «Лейкерс»
1314 минут назад
Данте Экзам подпишет новый однолетний контракт с «Далласом»
3сегодня, 20:20
Серхио Родригес стал спортивным директором «Реала»
1сегодня, 19:24
НБА скорректировала результат Грегга Поповича, записав 77 побед Митчу Джонсону
8сегодня, 19:14
Джон Хенсон: «Обсуждался обмен Криса Миддлтона на Джимми Батлера. Яннис сказал: «Нет, мы этого не сделаем»
10сегодня, 18:50
Спенсер Динуидди подпишет однолетний контракт с «Шарлотт»
13сегодня, 18:33
Леброн Джеймс сфотографировался в кепке с надписью «Добро пожаловать домой»
27сегодня, 18:22Фото
Представители «Нью-Йорка» встречались с Беном Симмонсом
22сегодня, 17:35
Майк Браун станет новым главным тренером «Нью-Йорка»
31сегодня, 17:09
Джарен Джексон перенес операцию и пропустит как минимум три месяца
5сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Сакраменто» подписал 3-летний контракт с Максимом Рейно
сегодня, 20:26
Серж Ибака покинул «Реал» после одного сезона
2сегодня, 19:59
Владимир Дячок: «Не хотелось бы, чтобы у Ксении Козловой возникли проблемы с трудоустройством во Франции»
сегодня, 19:49
Шакил Маккиссик продлил контракт с «Олимпиакосом» на один год
1сегодня, 17:59
«Анадолу Эфес» расстался с Дереком Уиллисом
сегодня, 17:53
Фабьен Козюр покинул «Милан»
сегодня, 16:42
Филипп Гафуров проиграл суд и должен выплатить своим бывшим агентам больше 1 миллиона рублей
3сегодня, 15:04
Джонатан Куминга может подписать краткосрочный контракт с «Голден Стэйт»
11сегодня, 14:45
«Кливленд» подписал 4-летний контракт с Тайризом Проктором
4сегодня, 14:24
Трентин Флауэрс подписал двусторонний контракт с «Клипперс»
сегодня, 13:40