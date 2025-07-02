«Даллас» подписал контракт с Купером Флэггом
«Даллас» объявил о подписании контракта с новичком Купером Флэггом.
Условия сделки не разглашаются командой, но по шкале зарплат новичков с форвардом подписан четырехлетний контракт на 62,7 млн долларов с опцией команды на последние два года. 28 млн долларов гарантированы за первые два сезона.
Ожидаемый доход первого номера драфта-2025 в размере 13,8 млн в сезоне-2025/26 станет шестым по величине в «Мэверикс» в этом сезоне.
Флэгг готовится к участию в Летней лиге НБА, которая стартует 10 июля.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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