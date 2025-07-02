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Владимир Дячок: «Не хотелось бы, чтобы у Ксении Козловой возникли проблемы с трудоустройством во Франции»

В РФБ надеются, что у Козловой не будет проблем с трудоустройством во Франции.

«Прочитал информацию про возможный недопуск Ксении Козловой к участию в чемпионате Франции.

Наши футболисты Александр Головин, Матвей Сафонов отлично играют в высшем дивизионе и, насколько я знаю, довольно заметные фигуры. Футболистки тоже неплохо играют в разных дивизионах. В 2023 году шесть наших волейболисток вообще стали чемпионками Франции в составе «Волеро».

Очень не хотелось бы, чтобы у Ксении возникли проблемы с трудоустройством. Надеюсь, что все разрешится в положительном ключе», – сказал генеральный секретарь, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

Ранее стало известно, что Федерация баскетбола Франции может не позволить российской центровой подписать контракт с французским клубом BLMA.

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НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Ксения Козлова
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Федерация баскетбола Франции
logoВладимир Дячок
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