Менеджер НБА об отчислении Дэмиана Лилларда: «Этот ход скорее напоминает жест отчаяния в более поздней июльской стадии»

В НБА критически относятся к решениям «Милуоки».

Наибольшее недоумение вызывает расписанный на 5 лет контракт Дэмиана Лилларда .

«Этот ход скорее напоминает жест отчаяния в более поздней июльской стадии, когда у тебя не остается вариантов, и ты убеждаешь себя, сидя в офисе.

И после него ситуация превращается из плохой в ужасную. Через два года, оглядываясь назад, они спросят себя: «Что мы наделали?» – прокомментировал ситуацию менеджер одного из клубов.

«Безрассудный поступок», – заявил другой специалист.