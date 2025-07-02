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Менеджер НБА об отчислении Дэмиана Лилларда: «Этот ход скорее напоминает жест отчаяния в более поздней июльской стадии»

В НБА критически относятся к решениям «Милуоки».

Наибольшее недоумение вызывает расписанный на 5 лет контракт Дэмиана Лилларда.

«Этот ход скорее напоминает жест отчаяния в более поздней июльской стадии, когда у тебя не остается вариантов, и ты убеждаешь себя, сидя в офисе.

И после него ситуация превращается из плохой в ужасную. Через два года, оглядываясь назад, они спросят себя: «Что мы наделали?» – прокомментировал ситуацию менеджер одного из клубов.

«Безрассудный поступок», – заявил другой специалист.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?1470 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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