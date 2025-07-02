«Голден Стэйт» связывался с Дэмианом Лиллардом по поводу сотрудничества
«Уорриорз» заинтересованы в Дэмиане Лилларде.
Разыгрывающий будет отчислен из «Бакс». Сообщается о «двузначном числе» возможных претендентов на игрока, который восстанавливается после операции.
Интерес к сотрудничеству с защитником выразил «Голден Стэйт».
«Это парень, который вырос, посещая матчи на Orcle Arena, который пробирался на пресс-конференции. Рос фанатом «Уорриорз». Это очень интересный вариант», – поделился инсайдер Марк Спирс.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
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