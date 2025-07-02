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Инсайдер Марк Спирс: «Дэмиан Лиллард в восторге. Его агент принял звонки от двузначного числа клубов»

Дэмиан Лиллард не расстраивается из-за отчисления из «Бакс».

«Дэйм сейчас танцует. Он в полном восторге. Его агент называет ситуацию невероятной возможностью. Он сможет выйти на рынок свободных агентов на два года раньше. Выбрать место продолжения карьеры.

Деньги не проблема, ему и так заплатят. Он будет проходить реабилитацию в Портленде, рядом с детьми. Это для него важно. Его агент предупреждает всех заинтересованных в игроке об этом.

Дэймом уже интересуется двузначное число клубов. Ключевой вопрос – когда он будет готов играть. И есть шансы на то, что он восстановится к Матчу всех звезд», – сообщил инсайдер Марк Джей Спирс.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?976 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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