Инсайдер Марк Спирс: «Дэмиан Лиллард в восторге. Его агент принял звонки от двузначного числа клубов»

Дэмиан Лиллард не расстраивается из-за отчисления из «Бакс».

«Дэйм сейчас танцует. Он в полном восторге. Его агент называет ситуацию невероятной возможностью. Он сможет выйти на рынок свободных агентов на два года раньше. Выбрать место продолжения карьеры.

Деньги не проблема, ему и так заплатят. Он будет проходить реабилитацию в Портленде, рядом с детьми. Это для него важно. Его агент предупреждает всех заинтересованных в игроке об этом.

Дэймом уже интересуется двузначное число клубов. Ключевой вопрос – когда он будет готов играть. И есть шансы на то, что он восстановится к Матчу всех звезд», – сообщил инсайдер Марк Джей Спирс.