«Самара» подпишет разыгрывающего Александра Кузнецова
Александр Кузнецов пополнит состав «Самары».
Команда собирает ротацию для участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.
Очередным участником станет 27-летний разыгрывающий Александр Кузнецов. Защитник провел последние сезоны в «Куполе-Родники». В прошлом розыгрыше Суперлиги на его счету в среднем 5,9 очка и 3,5 передачи и 2,5 подбора.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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