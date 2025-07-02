«Самара» подпишет разыгрывающего Александра Кузнецова

Александр Кузнецов пополнит состав «Самары».

Команда собирает ротацию для участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

Очередным участником станет 27-летний разыгрывающий Александр Кузнецов. Защитник провел последние сезоны в «Куполе-Родники». В прошлом розыгрыше Суперлиги на его счету в среднем 5,9 очка и 3,5 передачи и 2,5 подбора.