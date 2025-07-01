Александр Евсеев перешел в «Автодор»
Российский форвард будет играть за саратовский клуб.
«Автодор» объявил о заключения соглашения с Александром Евсеевым (23 года, 205 см).
Евсеев родился в Саратове, в 12 лет переехал в Москву, где стал воспитанником ЦСКА.
В прошедшем сезоне в составе ЦСКА-2 форвард стал обладателем «серебра» Суперлиги. Евсеев принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,7 очка и 4,5 подбора за 21,5 минуты на площадке.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Автодора»
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