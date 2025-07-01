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Александр Евсеев перешел в «Автодор»

Российский форвард будет играть за саратовский клуб.

«Автодор» объявил о заключения соглашения с Александром Евсеевым (23 года, 205 см).

Евсеев родился в Саратове, в 12 лет переехал в Москву, где стал воспитанником ЦСКА.

В прошедшем сезоне в составе ЦСКА-2 форвард стал обладателем «серебра» Суперлиги. Евсеев принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,7 очка и 4,5 подбора за 21,5 минуты на площадке.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Автодора»
logoАвтодор
суперлига Россия
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