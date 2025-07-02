19-летний защитник «Пари НН» Владимир Семенченко проведет сезон в аренде в «Новосибирске»

Владимир Семенченко начнет выступление на взрослом уровне в «Новосибирске».

19-летний защитник (193 см) уже выходил в основном составе «Пари НН» в прошедшем сезоне, но получил только эпизодическую роль.

Баскетболист успешно выступал в молодежной Лиге ВТБ, попав в символическую пятерку «Финала четырех» турнира. Его показатели по сезону – 10,5 очка, 5,3 подбора и 4,3 передачи за 27 минут в среднем.

Семенченко подписал контракт с основой «Пари НН» и будет набираться опыта в Суперлиге в «Новосибирске » на правах аренды.