19-летний защитник «Пари НН» Владимир Семенченко проведет сезон в аренде в «Новосибирске»
Владимир Семенченко начнет выступление на взрослом уровне в «Новосибирске».
19-летний защитник (193 см) уже выходил в основном составе «Пари НН» в прошедшем сезоне, но получил только эпизодическую роль.
Баскетболист успешно выступал в молодежной Лиге ВТБ, попав в символическую пятерку «Финала четырех» турнира. Его показатели по сезону – 10,5 очка, 5,3 подбора и 4,3 передачи за 27 минут в среднем.
Семенченко подписал контракт с основой «Пари НН» и будет набираться опыта в Суперлиге в «Новосибирске» на правах аренды.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Новосибирска»
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