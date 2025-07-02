«Бакс», скорее всего, расстанутся с Василие Мицичем

«Милуоки» отчислит Василие Мицича.

По информации аналитика ESPN Бобби Маркса, стороны, скорее всего обсудят выкуп контракта сербского защитника. Мицич оказался в команде после обмена Пэта Коннотона.

У Мицича остается последний год с зарплатой в 8,1 миллиона. У 31-летнего баскетболиста несколько предложений от клубов из Евролиги .