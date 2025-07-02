«Бакс», скорее всего, расстанутся с Василие Мицичем
«Милуоки» отчислит Василие Мицича.
По информации аналитика ESPN Бобби Маркса, стороны, скорее всего обсудят выкуп контракта сербского защитника. Мицич оказался в команде после обмена Пэта Коннотона.
У Мицича остается последний год с зарплатой в 8,1 миллиона. У 31-летнего баскетболиста несколько предложений от клубов из Евролиги.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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