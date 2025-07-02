Крис Хэйнс: «Дэмиан Лиллард сообщил, что будет восстанавливаться в Портленде. «Бакс» это не понравилось»
Крис Хэйнс прокомментировал отчисление Дэмиана Лилларда.
«Примерно месяц назад агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин сообщил «Бакс», что Дэйм намерен восстанавливаться после операции в Портленде, чтобы быть ближе к детям.
Некоторым людям в организации это не понравилось. Были небольшие трения по этому поводу. Лиллард последовал своему плану.
Эта ситуация могла спровоцировать последующее отчисление, заставив офис «Милуоки» задуматься о таком варианте», – сообщил инсайдер.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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