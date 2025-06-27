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«Пари НН» назначил нового генменеджера. Сергея Панова сменил Николай Галаев

Николай Галаев будет руководить Пари НН.

Бывший генменеджер команды Сергей Панов работает в клубе с 2008 года. Специалист будет выполнять роль почетного президента организации в дальнейшем.

Николай Галаев пришел в клуб в 2023 году из РФБ и в 2024 возглавил департамент резерва. При нем молодежный состав до 21 года занял 4-е место в Единой молодежной лиге, а состав до 19 лет – 6-е из 50 в первенстве России среди команд ДЮБЛ.

Основной состав «Пари НН» завершил регулярный чемпионат на 7-м месте с результатом 18-26 и уступил ЦСКА всухую в первом раунде плей-офф.

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ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пари НН»
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