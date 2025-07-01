Мэйсон Пламли согласовал контракт с «Шарлотт»
Ветеран продолжит карьеру в «Хорнетс».
Центровой Мэйсон Пламли (35 лет, 208 см) и «Шарлотт» подпишут 1-летнее соглашение на 3,6 миллиона долларов.
В прошедшем сезоне Пламли принял участие в 74 матчах за «Финикс», набирая в среднем 4,5 очка и 6,1 подбора за 17,6 минуты на паркете.
Сезон-2025/26 станет для ветерана 13-м в лиге.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?6317 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости