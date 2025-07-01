Мэйсон Пламли согласовал контракт с «Шарлотт»

Ветеран продолжит карьеру в «Хорнетс».

Центровой Мэйсон Пламли (35 лет, 208 см) и «Шарлотт » подпишут 1-летнее соглашение на 3,6 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Пламли принял участие в 74 матчах за «Финикс », набирая в среднем 4,5 очка и 6,1 подбора за 17,6 минуты на паркете.

Сезон-2025/26 станет для ветерана 13-м в лиге.