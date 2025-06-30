Тре Мэнн не получил предложение от «Шарлотт» и станет свободным агентом

«Хорнетс» расстанутся с Тре Мэнном.

24-летний разыгрывающий (191 см) провел всего 13 матчей за команду в сезоне-2024/25. Мэнн хорошо начал сезон, демонстрируя лучшие по карьере показатели результативности, но воспаление межпозвоночного диска выбило его из строя в конце осени и по факту завершило сезон.

Защитник набирал 14,1 очка, 2,9 подбора и 3 передачи за 24,5 минуты в среднем, реализуя 40% трехочковых бросков.

«Шарлотт» не стал выдвигать квалификационное предложение и позволил баскетболисту выйти на рынок свободных агентов.