Хосе Хуан Бареа присоединился к штабу Дэвида Адельмана в «Денвере»

Хосе Хуан Бареа стал ассистентом Дэвида Адельмана.

Хосе Хуан Бареа (41 год), чемпион НБА 2011 года в составе «Далласа», согласился присоединиться к «Денверу» в качестве ассистента главного тренера Дэвида Адельмана, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Последние 6 лет карьеры игрока в НБА Бареа провел в «Далласе» (2014-2020). В последние годы 41-летний специалист работал главным тренером нескольких команд в чемпионате Пуэрто-Рико.