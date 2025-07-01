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Хосе Хуан Бареа присоединился к штабу Дэвида Адельмана в «Денвере»

Хосе Хуан Бареа стал ассистентом Дэвида Адельмана.

Хосе Хуан Бареа (41 год), чемпион НБА 2011 года в составе «Далласа», согласился присоединиться к «Денверу» в качестве ассистента главного тренера Дэвида Адельмана, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Последние 6 лет карьеры игрока в НБА Бареа провел в «Далласе» (2014-2020). В последние годы 41-летний специалист работал главным тренером нескольких команд в чемпионате Пуэрто-Рико.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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